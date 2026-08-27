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मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कांगपोकपी में हथियारबंद हमले में 5 लोगों की मौत; नगा संगठनों ने बुलाया बंद

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार सुबह हुए एक हथियारबंद हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है.

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मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कांगपोकपी में हथियारबंद हमले में 5 लोगों की मौत; नगा संगठनों ने बुलाया बंद
मणिपुर के कांगपोकपी में हथियारबंद हमलावरों ने बरसाईं गोलियां (प्रतीकात्मक तस्वीर)
IANS

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की बड़ी घटना सामने आई है. कांगपोकपी जिले में गुरुवार सुबह हुए एक हथियारबंद हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है. मृतकों के नगा समुदाय से होने की जानकारी सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक, हमला सुबह करीब 8:30 बजे कांगपोकपी जिले के मकुई अशांग और थानम्बा नगा के बीच IT रोड पर हुआ. यह सड़क नगा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग मानी जाती है.

हथियारबंद हमलावरों ने किया हमला

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ितों पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया. हालांकि हमलावरों की पहचान और हमले के पीछे की वजहों को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं.

नगा समुदाय में बढ़ी चिंता

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. IT रोड पर यात्रा करने वाले लोगों, विशेषकर नगा समुदाय के बीच सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग रोजमर्रा की आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

विरोध में सेनापति में बंद

हत्या की खबर फैलते ही नगा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) ने सेनापति जिला मुख्यालय में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान किया है. संगठन ने इसे नगा नागरिकों की हत्या के खिलाफ विरोध और शोक प्रदर्शन बताया है.

यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही सेनापति जिले की सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में उप मुख्यमंत्री लोसी डिखो ने यूनाइटेड नगा काउंसिल (UNC) के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की. बैठक में थांगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक टोंगब्राम रॉबिंद्रो के साथ-साथ CRPF, असम राइफल्स और सेनापति पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान भी शामिल हुए. बैठक में क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा हुई थी.

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