विज्ञापन
विशेष लिंक

मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में चार उग्रवादी ढेर

यूकेएनए मणिपुर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र, राज्य सरकार और उग्रवादी समूहों के बीच हुए समझौते का हिस्सा नहीं है. अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान सेना के जवानों और उग्रवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई.

Read Time: 2 mins
Share
मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में चार उग्रवादी ढेर
  • मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के खानपी गांव में सुरक्षा बलों ने यूकेएनए के चार उग्रवादियों को मार गिराया गया
  • मुठभेड़ हेंगलेप उप-मंडल में सुबह साढ़े पांच बजे सूचना के आधार पर शुरू की गई थी
  • यूकेएनए मणिपुर में शांति समझौते का हिस्सा नहीं है और उन्होंने बिना उकसावे गोलीबारी की थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चुराचांदपुर:

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मंगलवार सुबह मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक प्रतिबंधित संगठन के कम-से-कम चार उग्रवादियों को मार गिराया. पुलिस ने यह जानकारी दी.एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के हथियारबंद सदस्यों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर जिले के हेंगलेप उप-मंडल के अंतर्गत खानपी गांव में सुबह लगभग साढ़े पांच बजे एक अभियान शुरू किया गया.

यूकेएनए मणिपुर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र, राज्य सरकार और उग्रवादी समूहों के बीच हुए समझौते का हिस्सा नहीं है. अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान सेना के जवानों और उग्रवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई.

अधिकारी ने कहा, ‘‘मुठभेड़ के दौरान कम से कम चार उग्रवादी मारे गए जबकि कई अन्य मौके से भाग गए.'' उन्होंने यह भी बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. रक्षा विभाग के एक बयान में भी कहा गया है कि चार नवंबर की सुबह उग्रवादियों ने चुराचांदपुर से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में खानपी गांव में एक खुफिया-आधारित अभियान के दौरान सेना की टुकड़ी पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की.

बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों और यूकेएनए के हथियारबंद सदस्यों के बीच हुई गोलीबारी में ‘‘प्रतिबंधित समूह के चार काडर को मार गिराया गया''. बयान में कहा गया है कि अभियान और आसपास के इलाकों में तलाशी जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manipur Encounter 2025, Churachandpur Encounter, UKNA Militants Killed
Get App for Better Experience
Install Now