मनाली के मशहूर होटल शेर-ए-पंजाब का हाल, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त, सिर्फ गेट की दीवार बची, देखें- तस्वीरें

Manali Sher-e-Punjab Hotel: मनाली से 10 किमी दूर बांग कस्बे में व्यास नदी के तट पर मौजूद मशहूर होटल शेर-ए-पंजाब सैलाब की जद में आकर पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस होटल का सिर्फ मेन गेट की एक दीवार बची रह गई है. पीछे का पूरा हिस्सा बह गया है.

मनाली के मशहूर होटल शेर-ए-पंजाब का हाल, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त, सिर्फ गेट की दीवार बची, देखें- तस्वीरें
मनाली के शेर-ए-पंजाब होटल की पूरी बिल्डिंग सैलाब में बह गई. केवल मेन गेट की यह दीवार बची है.
  • हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के कारण शेर-ए-पंजाब होटल पूरी तरह ध्वस्त हो गया है.
  • होटल की बिल्डिंग में केवल मेन गेट की दीवार और मेन्यू बचा, बाद बाकी सब कुछ सैलाब में बह गया है.
  • यह होटल मनाली से दस किलोमीटर दूर बांग कस्बे में व्यास नदी के तट पर स्थित था. देखें तस्वीरें-वीडियो.
मनाली:

Manali Rain and Flood: पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बारिश के हाहाकार मचा रखा है. बादल फटने के बाद अचानक इतनी तेज सैलाब आती है, उसके सामने पड़ने वाला घर-मकान, दुकान-होटल, पुल, सड़क सब तिनके की तरह तैरता नजर आता है. हिमाचल के मनाली में इन दिनों भारी तबाही मची है. मनाली का मशहूर होटल शेर-ए-पंजाब तबाही की जीती-जागती सबूत दे रही है.

होटल की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त, केवल मेन गेट की दीवार बची

इस मशहूर होटल का हाल ऐसा ही पूरी बिल्डिंग सैलाब में बह गई, केवल मेन गेन की दीवार और मेन्यू ही बची रह गई. जहां कल तक लोग बैठकर अपने परिवार के साथ भरपेट खाना खाया करते थे, वह आज पूरी तरह से तबाह हो चुकी है. तबाही के बाद शेर-ए-पंजाब होटल की तस्वीरें सामने आई है. जो यहां हुई क्षति की पूरी कहानी खुद बंया कर रही है.

देखें तस्वीरें.

मनाली से 10 किमी दूर बांग कस्बे में व्यास नदी के तट पर था होटल

मनाली से करीब दस किमी दूर बांग कस्बे में बने शेर-ए-पंजाब रेस्टोरेंट की तबाही की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल है. जहां शेर-ए-पंजाब रेस्टोरेंट था, वहां NDTV पहुंचा है. जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि रात को व्यास नदी में पानी बढ़ने से होटल का यह हाल हुआ. चारों तरफ तबाही, रोहतांग रोड भी कट गई है.

अब सिर्फ उसका फ्रंट गेट बचा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आग की तरह फैलते ही लोगों की भावनाएं भी उमड़ पड़ीं. उन लोगों को बड़ा दुख हुआ, जिन्होंने इस रेस्टोरेंट को देखा है या फिर खाना खाया है.

ग्राउंड जीरो से देखें NDTV की ये रिपोर्ट-


 

लोग बोले- नदी के इतने पास होटल नहीं बनाना चाहिए

वीडियो को देख किसी ने लिखा कि कुदरत के कहर के सामने सब कुछ क्यों धरा रह जाता है, वीडियो देख समझ लीजिए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब यहां से गुजरते थे तो यकीनन ये जगह हमारे फेवरेट जगहों में से एक रही है. हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यकीनन नदी के इतने पास होटल बनाना मूर्खता थी, ये तो होना ही था.

