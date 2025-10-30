क्रिसमस-नए साल के जश्न के लिए तैयार मनाली, माल रोड पर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए किए खास इंतजाम

हिमाचल प्रदेश के सबसे खास पर्यटन स्थल मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को लेकर तैयारियों जोरों पर हैं. प्रशासन सहित पर्यटन कारोबारी भी तैयारियों में जुटे हैं. हजारों पर्यटक आगामी दिनों में मनाली का रुख करने वाले हैं. इस बीच मनाली में ट्रैफिक जाम लगने के कुछ फोटों व वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि घंटों जाम में फंस रहे हैं. लेकिन असलियत इससे परे है. मनाली में घंटों ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है. कुछ जगह जाम की समस्या रहती है, वह भी कुछ देर के लिए.

वीकेंड पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने के कारण कुछ जगह ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. लेकिन कुछ समय के लिए ही. मनाली अलेऊ, मनाली रांगड़ी और मनाली बाहंग में आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है. सिमसा चौक में क्षतिग्रस्त सड़क ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है. मनाली नग्गर मार्ग पर अलेऊ के पास सड़क अभी तक एक तरफा वाहनों के लिए ही तैयार है, जबकि दो तरफा वाहनों के लिए सड़क निर्माण कार्य जारी है. वाहनों के लिए सड़क एक तरफा होने के कारण यहां सुबह व शाम कुछ देर ट्रैफिक जाम लग रहा है.

मनाली बाहंग में भी बीआरओ का सड़क निर्माण कार्य चला हुआ है. इस जगह भी ब्यास नदी की बाढ़ ने सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया था. डीएसपी मनाली केडी शर्मा का कहना है कि मनाली शहर सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू है. कुछ एक सुबह-शाम हल्का जाम लग रहा है. क्रिसमस व न्यू ईयर को लेकर जगह-जगह पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी. वाहन चालकों से आग्रह है कि सड़क किनारे वाहन खड़े न करें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके.

प्रशासन का कहना हैं कि मनाली में पर्यटकों का स्वागत है. पर्यटकों की क्रिसमस और न्यू ईयर संध्या को यादगार बनाने के लिए प्रशासन माल रोड में डीजे की व्यवस्था कर रहा है. माल रोड को सजाया भी जा रहा है.

क्रिसमस व न्यू ईयर में सैलानी यहां खूब धमाल कर सकेंगे. पर्यटन निगम सहित स्तरीय होटल कारोबारी भी अपने होटलों में पर्यटकों की क्रिसमस व न्यू ईयर की शाम को यागदार बनाने में जुट गए हैं.