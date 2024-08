मैं बाथरूम से निकली और उस बड़े एक्टर ने मुझे पीछे से दबोच लिया: मलयालम एक्ट्रेस की आपबीती

मलयालम सिनेमा की एक अभिनेत्री ने सोमवार को एम. मुकेश समेत चार प्रतिष्ठित अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिससे न्यायमूर्ति हेमा समिति (Justice Hema Committee) की रिपोर्ट में महिलाओं के उत्पीड़न के चौंकाने वाले खुलासों का सामना कर रहे फिल्म उद्योग में और खलबली मच गयी. समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार एक अभिनेत्री ने अपने साथी कलाकार पर आरोप लगाया कि जब मैं शौचालय से बाहर आयी तो किसी ने अप्रत्याशित रूप से और अचानक से मुझे पीछे से गले लगा लिया और जब मैं मुड़ी, तो वह एक प्रमुख अभिनेता थे. उसने मेरी सहमति के बिना मुझे किस किया. ये सब देखकर मैं बहुत हैरान थी. अभिनेत्री ने कहा कि मैंने बस उसे धक्का दिया और वहां से भाग गई.

VIDEO | “When I went to the toilet and came out, someone unexpectedly and suddenly hugged me from behind and when I turned, it was a prominent actor. He kissed me without my consent. I was so shocked. I just pushed him and ran away,” says a Malayalam actress accusing her co-star… pic.twitter.com/5RPrjQijZK