माधुरी दीक्षित के बचपन की खूबसूरत तस्वीरें, 7वीं देख फैंस बोले- मधुबाला के बाद यही हैं

माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की जानी-मानी और बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्हें उनकी अदाकारी, सुंदर मुस्कान और बेहतरीन डांस के लिए पहचाना जाता है. माधुरी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने 1984 में फिल्म अबोध से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली सफलता 1988 की फिल्म तेजाब और गाना 'एक दो तीन' से मिली. आज के इस पोस्ट में हम आपको माधुरी दीक्षित के बचपन की कुछ रेयर तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि मधुबाला के बाद अगर कोई है तो वो माधुरी दीक्षित हैं.

माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनका जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ.

उन्होंने 1984 में फिल्म अबोध से अभिनय की शुरुआत की. तेजाब के गाने “एक दो तीन” से उन्हें बड़ी पहचान मिली.

माधुरी बेहतरीन डांसर के रूप में भी मशहूर हैं. दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन और देवदास उनकी हिट फिल्में हैं.

माधुरी को कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है. उनकी मुस्कान और अदाओं के कारण वे “धक-धक गर्ल” कहलाती हैं.

फिल्मों के साथ-साथ वे टीवी रियलिटी शोज में भी नज़र आती हैं. आज भी वे अपनी खूबसूरती और कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं.

माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉ. श्रीराम नेने से शादी की, जो अमेरिका में कार्डियक सर्जन हैं. शादी के बाद वे कुछ साल अमेरिका में रहीं और फिर भारत लौट आईं.

उनके अफेयर की चर्चा एक समय अभिनेता संजय दत्त के साथ खूब हुई थी. उन्होंने 2022 में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द फेम गेम से डिजिटल डेब्यू किया.