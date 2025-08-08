विज्ञापन

माधुरी दीक्षित के बचपन की खूबसूरत तस्वीरें, 7वीं देख फैंस बोले- मधुबाला के बाद यही हैं

आज के इस पोस्ट में हम आपको माधुरी दीक्षित के बचपन की कुछ रेयर तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि मधुबाला के बाद अगर कोई है तो वो माधुरी दीक्षित हैं.

Read Time: 2 mins
Share
माधुरी दीक्षित के बचपन की खूबसूरत तस्वीरें, 7वीं देख फैंस बोले- मधुबाला के बाद यही हैं
माधुरी दीक्षित के बचपन की तस्वीरें वायरल
नई दिल्ली:

माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की जानी-मानी और बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्हें उनकी अदाकारी, सुंदर मुस्कान और बेहतरीन डांस के लिए पहचाना जाता है. माधुरी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने 1984 में फिल्म अबोध से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली सफलता 1988 की फिल्म तेजाब और गाना 'एक दो तीन' से मिली. आज के इस पोस्ट में हम आपको माधुरी दीक्षित के बचपन की कुछ रेयर तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि मधुबाला के बाद अगर कोई है तो वो माधुरी दीक्षित हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनका जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने 1984 में फिल्म अबोध से अभिनय की शुरुआत की. तेजाब के गाने “एक दो तीन” से उन्हें बड़ी पहचान मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

माधुरी बेहतरीन डांसर के रूप में भी मशहूर हैं. दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन और देवदास उनकी हिट फिल्में हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

माधुरी को कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है. उनकी मुस्कान और अदाओं के कारण वे “धक-धक गर्ल” कहलाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

फिल्मों के साथ-साथ वे टीवी रियलिटी शोज में भी नज़र आती हैं. आज भी वे अपनी खूबसूरती और कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉ. श्रीराम नेने से शादी की, जो अमेरिका में कार्डियक सर्जन हैं. शादी के बाद वे कुछ साल अमेरिका में रहीं और फिर भारत लौट आईं.

Latest and Breaking News on NDTV

उनके अफेयर की चर्चा एक समय अभिनेता संजय दत्त के साथ खूब हुई थी. उन्होंने 2022 में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द फेम गेम से डिजिटल डेब्यू किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Childhood Pictures, Childhood Pics Of Madhuri Dixit, Actress Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Unseen Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com