राजस्थान में 26 जनवरी से पहले पकड़ा गया 10,000 किलोग्राम विस्फोटक, एक व्यक्ति गिरफ्तार

बरामद किए गए सामान में अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भारी मात्रा में डेटोनेटर और फ्यूज वायर भी शामिल हैं. इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है.

करीब 9550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है.
नागौर:

राजस्थान के नागौर में गणतंत्र दिवस से पूर्व पुलिस ने 9 हजार 550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया. थांवला थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने शनिवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ग्राम सरहद हरसौर में स्थिति एक खेत में बने मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है. इस मामले में पुलिस ने 58 वर्षीय आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है. आरोपी इसी क्षेत्र का निवासी है. पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम को अवैध विस्फोटक के होने की गोपनीय सूचना मिली थी. पुलिस ने पहले सूचना की जांच की. इसके बाद टीम ने प्लानिंग करके मकान की घेराबंदी कर आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की. मौके से करीब 9550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, जिसे 187 कट्टों में भरकर रखा गया था.

इलाके में हड़कंप मचा

बरामद किए गए सामान में अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भारी मात्रा में डेटोनेटर और फ्यूज वायर भी शामिल हैं. इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि यह सामग्री कहां से लाई गई थी और इसका इस्तेमाल कहां होना था.

आपको बता दें कि 31 दिसंबर को भी टोंक पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था. यह विस्फोटक बूंदी से यूरिया खाद के कट्टों में भरकर लाया जा रहा था. 10 नवम्बर को दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाके में यही अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल हुआ था. इसलिए पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच का रही है. गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने पर हर पहलू की जांच की जा रही है.

