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मणिपुर के सेनापति में बढ़ा तनाव, भीड़ ने असम राइफल्स कैंप पर धावा बोला, गाड़ि‍यों में लगाई आग

बेकाबू भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ कर दी. भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी और ट्रकों को पलट द‍िया.

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मणिपुर के सेनापति में बढ़ा तनाव, भीड़ ने असम राइफल्स कैंप पर धावा बोला, गाड़ि‍यों में लगाई आग

मणिपुर के सेनापति शहर में तनाव बढ़ गया है. बेकाबू भीड़ ने मंगलवार की रात असम राइफल्स के कैंप पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ कर दी. भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी और ट्रकों को पलट द‍िया. सुरक्षा बलों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े. कोहिमा और इम्फाल में डिफेंस PRO ने बुधवार को यह जानकारी दी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हिंसा तब हुई जब असम राइफल्स ने ओकलॉन्ग में तय NSCN-IM कैंप से लगभग दो किलोमीटर पश्चिम में मकुइलॉन्गडी इलाके में हथियारबंद कैडरों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर 'एरिया डोमिनेशन पेट्रोल' और सर्च ऑपरेशन चलाया.  डिफेंस PRO ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि हथियारबंद कैडर कैंपों के बाहर घूम रहे हैं, वे हथियार लिए हुए हैं और यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, जो साफ तौर पर सीजफायर के तय नियमों का उल्लंघन है.

बयान में कहा गया है क‍ि उल्लंघन की खबरों और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बारे में सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप (CFMG) को भी साथ ही औपचारिक रूप से सूचित किया गया. बयान में कहा गया है क‍ि उल्लंघन की खबरों और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बारे में सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप (CFMG) को भी साथ ही औपचारिक रूप से सूचित किया गया. ऑपरेशन के दौरान माकुइलोंगडी और ओकलॉन्ग गांवों की ओर बढ़ रहे असम राइफल्स की टीमों को वहां के लोगों ने रोका. डिफेंस PRO के अनुसार, इन टीमों ने संयम बरता और स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत की. उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करना और शांति बनाए रखना था. 

बयान में यह भी कहा गया कि फोर्स ने स्थानीय प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी टुकड़ियां अधिकारियों की मंजूरी के बिना किसी भी गांव में प्रवेश नहीं करेंगी. इस बीच, स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सेनापति शहर में तनाव फैल गया. यह तनाव तब शुरू हुआ जब रात करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज फैलने लगे, जिनमें दावा किया गया था कि ओकलॉन्ग गांव के इलाके में असम राइफल्स और NSCN-IM के हुथ्रोंग ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बीच टकराव की स्थिति बन रही है. 

 

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