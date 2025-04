विशाखापत्तनम के सिंहाचलम मंदिर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 8 की मौत, कई जख्मी

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दीवार गिरने से कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है. बताया जा रहा है ये मंदिर की ये दीवार चंदनोत्सवम के दौरान गिरी है. इस घटना में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस मौके पर राहत और बचाव कार्य चला रही है.

राहत और बचाव कार्य जारी है...

#WATCH | Andhra Pradesh | Seven people died and four got injured after a 20-foot-long stretch collapsed during the Chandanotsavam festival at the Sri Varahalakshmi Narasimha Swamy temple in Visakhapatnam. Search and rescue operations are underway by the SDRF and NDRF: District… https://t.co/a3CqI37FSI pic.twitter.com/cPlakHAxCG