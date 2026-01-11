अगले 5 साल में मुंबई को बनाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर...BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र

मुंबई को अगले पांच साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने का संकल्प लेते हुए महायुति ने बीएमसी चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. फडणवीस ने कहा कि जनता को हमारे कामों पर भरोसा है और यह घोषणापत्र मुंबईकरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई को फिनटेक कैपिटल बनाने का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस दिशा में विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग शहर छोड़कर चले गए हैं, उन्हें वापस मुंबई लाने का प्रयास किया जाएगा.

शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत का वादा

घोषणापत्र में मुंबई के विकास के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं. इसमें शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. हर वार्ड में पर्याप्त दबाव के साथ रोजाना पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया गया है. बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजना है. सड़कें गड्ढामुक्त होंगी और मरम्मत कार्य तेज गति से किया जाएगा.

सार्वजनिक परिवहन पर जोर

सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं. मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा. स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए सड़कों पर भीड़ कम करने की योजना है. BEST बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फ्लीट को बढ़ाया जाएगा. 2029 तक BEST की सभी बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है और फ्लीट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बीएमसी अस्पतालों और डिस्पेंसरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का वादा किया गया है. शहरी गरीबों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी. आवास और स्लम पुनर्विकास के क्षेत्र में स्लम रिहैब और किफायती आवास परियोजनाओं को गति देने का संकल्प लिया गया है. झुग्गीवासियों को सम्मानजनक आवास और बुनियादी सुविधाएं देने के साथ-साथ SRA प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और तेज मंजूरी का वादा किया गया है.

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर महायुती करेगी काम

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी घोषणापत्र में जोर दिया गया है. ठोस कचरा प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान और सार्वजनिक स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी. मुंबई के खुले स्थानों और तटीय क्षेत्रों का संरक्षण किया जाएगा. प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा और वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया लागू की जाएगी.

Gen Z इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का वादा

युवाओं और तकनीक को लेकर भी कई पहलें शामिल हैं. Gen Z इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि युवा नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर सकें. स्टार्टअप हब के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा. हर वार्ड में 24 घंटे खुले, एसी और वाई-फाई युक्त स्टडी रूम स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा ‘मुंबई रत्न' स्कॉलरशिप योजना शुरू होगी, जो विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को मदद करेगी.

फडणवीस ने कहा कि यह घोषणापत्र मुंबई के विकास, पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा के लिए है. महायुति का दावा है कि यह संकल्प पत्र मुंबई को न सिर्फ आधुनिक बनाएगा बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहरों की श्रेणी में खड़ा करेगा.

ये भी पढ़ें-: सिगरेट का धुआं, खून से लथपथ चेहरा…ईरान में हिजाब आजादी का परचम बनकर लहरा रहा