महाशिवरात्रि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दीं शुभकामनाएं

देशभर में भगवान शिव की आराधना और उपासना के पावन पर्व महाशिवरात्रि को श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. मेरी प्रार्थना है कि महादेव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहे."

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि महादेव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। — President of India (@rashtrapatibhvn) February 15, 2026

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "सभी देशवासियों को भक्ति, शक्ति और भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. काशी से रामेश्वरम् तक, महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व भारत की अखंड और शाश्वत आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है. महादेव और माता पार्वती की कृपा से हम सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, यही मंगलकामना है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें. उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो."

देशभर के मेरे परिवारजनों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो।



हर हर महादेव! — Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2026

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर एक्‍स पोस्‍ट में महामृत्‍युंजय मंत्र लिखा और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, "देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उनकी कृपा से विश्व में शांति और सद्भाव की भावना मजबूत हो. भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे देश को एकता, सुरक्षा और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाता रहे. सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो."

ये भी पढ़ें :- महाशिवरात्रि पर अपनों को भेजें भोलेबाबा के भक्तिमयी संदेश, सब पर होगी बाबा की कृपा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हर हर महादेव! समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. देवाधिदेव महादेव सभी के जीवन में सुख-समृद्धि प्रदान करें."

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दीं और भगवान महादेव से देश की खुशहाली व समृद्धि की प्रार्थना की. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "महाशिवरात्रि की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, हर हृदय में शांति, हर जीवन में शक्ति और हर पथ में मंगल का संचार हो, यही प्रार्थना है."

ये भी पढ़ें :- पाताल लोक का रास्‍ता जाता है इस मंद‍िर से, महाशिवरात्र‍ि पर भक्‍त जरूर करें यहां महादेव के दर्शन