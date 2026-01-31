विज्ञापन
विशेष लिंक

अजित दादा के हर सपने को पूरा करूंगी... डिप्टी CM का पद संभालने के बाद सुनेत्रा पवार का आया पहला रिएक्शन

दिवंगत अजित पवार की पत्नी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘विकसित भारत 2047’ की संकल्पना को सशक्त बनाने के साथ-साथ, देश के गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास को साधने के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर रहेगी.

Read Time: 3 mins
Share
अजित दादा के हर सपने को पूरा करूंगी... डिप्टी CM का पद संभालने के बाद सुनेत्रा पवार का आया पहला रिएक्शन
  • सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर अपने दिवंगत पति अजित पवार को याद किया.
  • उन्होंने अजित पवार के विकास के आदर्शों और शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर के विचारों के प्रति निष्ठा जताई.
  • सुनेत्रा पवार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं के हित में सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपनी पहली भावुक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अपने दिवंगत पति और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार को याद किया और उनके बताए गए विकास के आदर्शों को पूरी निष्ठा के साथ कायम रखने का दृढ़ संकल्प लिया.

आदरणीय अजित दादा ने अपने पूरे जीवन में किसान, श्रमिक, महिला, युवा और समाज के वंचित वर्गों के लिए जीने का मंत्र दिया. उनके विचारों और कार्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, ‘शिव–शाहू–फुले–आंबेडकर' के विचारों के प्रति निष्ठा रखते हुए कर्तव्य भावना से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर रही हूँ. दादा के असामयिक निधन से न केवल मेरे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मन पर दुःख का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है. लेकिन उन्होंने सिखाई कर्तव्यनिष्ठा, संघर्ष की शक्ति और जनता के प्रति ईमानदार प्रतिबद्धता ही मेरा सच्चा आधार है. उनके सपनों का न्यायप्रिय, समतामूलक और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए मैं पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जनोन्मुखता के साथ निरंतर कार्य करती रहूंगी—यह विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित दादा पवार ने व्यक्त किया.

सुनेत्रा पवार

डिप्टी CM, महाराष्ट्र

सुनेत्रा पवार ने कहा कि इस कठिन समय में महाराष्ट्र की जनता ने जो प्रेम, विश्वास और समर्थन दिया है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. आपके विश्वास के बल पर, दादा के विचारों को जीवित रखते हुए, नई आशा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती रहूंगी. किसानों के हित में, युवाओं के अवसरों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु और आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार की प्रत्येक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

दिवंगत अजित पवार की पत्नी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘विकसित भारत 2047' की संकल्पना को सशक्त बनाने के साथ-साथ, देश के गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास को साधने के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर रहेगी. साथ ही, नए महाराष्ट्र के शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहब के विचारों की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे. यह आश्वासन भी सुनेत्रा अजित दादा पवार ने दिया.

महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सामाजिक समानता, आर्थिक प्रगति और समावेशी समृद्धि के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगी. जनता की अपेक्षाओं को न्याय देना, शासन–प्रशासन को अधिक संवेदनशील और जनोन्मुख बनाना तथा राज्य को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाना—ऐसा संकल्प सुनेत्रा पवार ने व्यक्त किया.

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरी उतरने के लिए मैं पूरी क्षमता से कार्य करूँगी—यह वचन भी सुनेत्रा पवार ने दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunetra Pawar, Ajit Pawar, Sunetra Pawar Statement, Sunetra Pawar Oath
Get App for Better Experience
Install Now