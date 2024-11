महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना वोट डालने के बाद अभिनेत्री गौतमी कपूर ने कहा, "मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि वोट डालना बेहद जरूरी है. वोटिंग के बाद आप स्वतंत्रता का भाव महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वोट बहुत बड़ा योगदान देता है."

Mumbai: After casting her vote for Maharashtra Assembly Elections 2024, actor Gautami Kapoor says, "I feel great. I think casting a vote is amazing. You feel liberated and I think it is very important for every citizen to vote because every vote makes a huge difference."