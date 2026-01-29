विज्ञापन
ड्यूटी करें या परीक्षा दें? महाराष्ट्र चुनाव और TET की तारीखों में टकराव से शिक्षकों की बढ़ी मुसीबत

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव और CTET परीक्षा दोनों की तारीख 7 फरवरी 2026 है. चुनाव ड्यूटी में हजारों शिक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके चलते वे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे.

ड्यूटी करें या परीक्षा दें? महाराष्ट्र चुनाव और TET की तारीखों में टकराव से शिक्षकों की बढ़ी मुसीबत
  • महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत चुनावों की तारीख CTET परीक्षा की तारीख के साथ 7 फरवरी 2026 को टकरा रही है.
  • हजारों शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जिससे वे CTET परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे.
  • शिक्षकों के लिए CTET परीक्षा समय सीमा के भीतर पास करना अनिवार्य है, इसलिए यह टकराव गंभीर समस्या है.
महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत चुनावों की नई तारीखों के कारण हजारों शिक्षकों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. दरअसल, जिस दिन शिक्षकों की CTET (TET) परीक्षा निर्धारित है, ठीक उसी दिन राज्य में चुनाव के लिए मतदान भी होना है. 

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव और CTET परीक्षा दोनों की तारीख 7 फरवरी 2026 है. चुनाव ड्यूटी में हजारों शिक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके चलते वे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे. शिक्षकों के लिए यह परीक्षा समय सीमा के भीतर पास करना अनिवार्य है, ऐसे में चुनाव और परीक्षा एक ही दिन होने से शिक्षक असमंजस में हैं।. 

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिति ने प्रशासन से मांग की है कि शिक्षकों का शैक्षणिक नुकसान न हो, इसके लिए उचित नियोजन किया जाए. समिति का कहना है कि ड्यूटी और परीक्षा के बीच ऐसा समन्वय बिठाया जाए जिससे कोई भी शिक्षक इस महत्वपूर्ण परीक्षा से वंचित न रहे.

