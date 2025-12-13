लुधियाना के होटल में प्रेमी युगल ने किया कुछ ऐसा पुलिस के भी उड़ गए होश, जानिए हुआ क्या

पंजाब के लुधियाना के एक होटल में एक भयावह घटना हुई. एक प्रेमी युगल ने होटल में चेक-इन किया और वे अंतरंग संबंधों में लिप्त थे. एक रोमांटिक मुलाकात के रूप में शुरू हुआ यह सिलसिला शादी की मांग को लेकर हिंसा में तब्दील हो गया. पुलिस जांच के अनुसार, महिला ने अपने साथी अमित निषाद पर शादी करने का दबाव डाला. जब बहस बढ़ गई, तो महिला ने कथित तौर पर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके गुप्तांगों पर हमला हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अमित के गुप्तांगों से बहुत ज्यादा खून बहने लगा.

दो बच्चों की मां थी महिला

गुस्से में आकर, आरोपी ने बदला लेने के लिए महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया. पीड़िता दो बच्चों की मां थी और अपने पति से तलाक की कार्यवाही के बीच में थी. बताया जाता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात अमित निषाद से हुई थी. दोनों की मुलाकात शुक्रवार को लुधियाना के एक होटल में हुई, जहां यह घातक विवाद हुआ.

प्रेमी अस्पताल में भर्ती

लुधियाना के डीसीपी रुपिंदर सिंह ने पुष्टि की कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जननांगों में गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह दुखद घटना रिश्तों में होने वाले झगड़ों के खतरनाक रूप लेने को उजागर करती है, जिससे एक निजी मुलाकात क्रूर हिंसा में तब्दील हो जाती है. पुलिस घटनाक्रम की सटीक जांच कर रही है