Monsoon Live Updates: मौसम विभाग के मुताबिक देश में मानसून एक्टिव हो रहा है. 23 जून के दिन मौसम विभाग ने यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र में भी मॉनसून एक्टिव हो रहा है. मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान झमाझम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने बारिश की स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है. मॉनसून एक्टिव होने से किसानों को भी राहत मिलने की संभावना है. अगले 24 घंटों में 12 राज्यों में बारिश हो सकती है. जहां कई जगहों पर आंधी तूफान की स्थिति भी बन सकती है.