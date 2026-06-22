लखनऊ अग्निकांड: अलीगढ़ दौरा रद्द कर आग हादसे का जायजा लेने पहुंचे CM योगी, घायलों से भी की मुलाकात

यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड हादसे का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. सीएम अलीगढ़ दौरे पर थे. लेकिन घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और लखनऊ पहुंच गए. सीएम ने केजीएमयू अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की. सीएम ने फोन पर फायर विभाग के अफसरों को फटकार लगाई. उन्होंने हादसे के जिम्मेदारों को किसी भी हाल में न बख्शने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

हादसे वाली जगह का सीएम ने किया जायजा

राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक CM योगी ने लखनऊ अग्निकांड की सूचना मिलने पर सोमवार शाम अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही निरस्त कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ही इस हादसे की जानकारी मिली, इसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गये. लखनऊ पहुंचकर सीएम ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया.

अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, 'मेरी इच्छा थी कि यहीं रहूं लेकिन अभी-अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है और कुछ बच्चे अग्निकांड की चपेट में आए हैं. इसमें कुछ बच्चों की दुखद मौत हो गई है. प्रशासन राहत कार्यों में लगा है. मुझे भी इस दुखद घटना के कारण तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है.'

घायलों से मिले CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) का दौरा किया और आग लगने की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की. उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की.

अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिये और इस अग्निकांड में अपने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की. सीएम योगी ने यह भी कहा कि पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि इस मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर भी घटना पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.'

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