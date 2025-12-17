विज्ञापन
लोकमत संसदीय अवॉर्ड्स 2025 : दिग्विजय सिंह को लाइफटाइम अचीवमेंट, सुधा मूर्ति-इकरा चौधरी को बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड

राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में संबोधन देते हुए सभागार में मौजूद सभी को हसने पर मजबूर कर दिया.  उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके साथ रहने वाले हमेशा सत्ता में रहते हैं. इस दौरान प्रफुल्ल पटेल से कहा की, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्या हम साथ रहने वाले है?.

लोकमत संसदीय अवॉर्ड्स के छठे संस्करण का आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली में किया गया. इस समारोह में लोकसभा और राज्यसभा में उत्कृष्ट संसदीय कार्य करने वाले सांसदों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और आचार्य लोकेश मुनि प्रमुख रूप से मौजूद रहे. इस बार अवॉर्ड जूरी के अध्यक्ष एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल थे. जूरी में टीएमसी सांसद सौगता रॉय, सांसद भर्तृहरि महताब, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, भाजपा सांसद निशिकांत दूबे, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, डीएमके सांसद कनिमोझी, बीजेडी सांसद सस्मित पात्र और वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त भी शामिल थीं.

अवार्ड फंक्शन को संबोधित करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अवॉर्ड के चयन की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे और व्यापक चर्चा के बाद निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि यह सांसदों को दिया जाने वाला एक निष्पक्ष और प्रतिष्ठित सम्मान है. इस मौके पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश का संविधान नागरिकों के लिए बना है और संविधान ने सभी को अपने अधिकार दिए हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा सांसदों को सम्मानित किया जाना एक सकारात्मक पहल है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जूरी ने निष्पक्ष तरीके से विजेताओं का चयन किया है.

पूर्व सीजेआई को लेकर उन्होंने मजकिया लहजे में कहा, आप कौनसी पार्टी में जाने वाले है, यह मुझे नहीं पता. लेकिन हमे गर्व है की हमारे समाज का कोई व्यक्ति इतने शीर्ष पद पर पहुँचा है. इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको बधाई दी.

अवार्ड समारोह से पहले आयोजित नेशनल मीडिया कॉनक्लेव में दो सत्रों का आयोजन किया गया. पहले सत्र में चुनावों में खर्च होने वाले धन और फ्रीबीज़ पर चर्चा हुई, जबकि दूसरे सत्र में संवैधानिक संस्थाओं के सामने मौजूद चुनौतियों पर मंथन किया गया.

इस वर्ष इन सांसदों को विभिन्न श्रेणियों में लोकमत संसदीय अवॉर्ड्स प्रदान दिए गए—
      •     लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (लोकसभा): टी.आर. बालू
      •     बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड (लोकसभा): जगदंबिका पाल
      •     बेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड (लोकसभा): संगीता कुमार सिंह देव
      •     बेस्ट डेब्यूटेंट पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड (लोकसभा): इकरा चौधरी
      •     लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (राज्यसभा): दिग्विजय सिंह
      •     बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड (राज्यसभा): संजय सिंह
      •     बेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड (राज्यसभा): डोला सेन
      •     बेस्ट डेब्यूटेंट पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड (राज्यसभा): सुधा मूर्ति

