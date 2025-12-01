विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव, महायुति की होगी 'अग्निपरीक्षा'

आज, 2 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 66,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) को तैनात किया जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव, महायुति की होगी 'अग्निपरीक्षा'
  • महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए आज 2 दिसंबर 2025 को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे
  • महायुति गठबंधन के तीनों प्रमुख दलों के बीच कई सीटों पर सीधी टक्कर चुनाव की मुख्य चुनौती बनी हुई है
  • विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने अंदरूनी विवादों का फायदा उठाकर जमीनी स्तर पर वापसी का प्रयास शुरू किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में अग्निपरीक्षा का समय आ चुका है. 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सोमवार, 1 दिसंबर की रात 10 बजे चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया. अब आज, 2 दिसंबर 2025 को 1.07 करोड़ से अधिक मतदाता 13,355 मतदान केंद्रों पर पार्टियों के भविष्य का फैसला करेंगे. वोटों की गिनती अगले दिन बुधवार, 3 दिसंबर 2025 को होगी.

महायुति में आपसी भिड़ंत बनी मुख्य चुनौती

यह चुनाव नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति की भारी जीत के बाद, जमीन पर उनके राजनीतिक समर्थन का पहला बड़ा परीक्षण है. हालांकि, सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तीनों दलों के बीच कई सीटों पर सीधी भिड़ंत देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (40 सभाएं), एकनाथ शिंदे (53 सभाएं) और अजित पवार (38 सभाएं) ने राज्य भर में तूफानी प्रचार किया. यह स्थानीय चुनावों के लिए असामान्य था और दिखाता है कि गठबंधन के लिए दांव कितना बड़ा है. बीजेपी इन चुनावों में अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में अपना प्रभुत्व साबित करने पर जोर दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट अपनी ताकत बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है.

महा विकास अघाड़ी की बदलती रणनीति

विपक्षी महा विकास अघाड़ी (शिवसेना-यूबीटी, कांग्रेस, राकांपा-शरद पवार गुट) इस अंदरूनी फूट का फायदा उठाने की कोशिश में है. यह चुनाव उनके लिए जमीनी स्तर पर वापसी का मौका है. इसके विपरीत, विपक्षी खेमे के प्रमुख नेताओं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे ने चुनाव प्रचार में कोई बड़ी रैली नहीं नहीं की, जो उनकी प्रचार रणनीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाता है. यूबीटी सांसद संजय राउत ने चुनाव में "जबरदस्त पैसे के खेल" का आरोप लगाया है.

24 नगर परिषदों में चुनाव स्थगित

विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक कारणों से कुल 24 नगर परिषदों में चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. इनमें पुणे, सोलापूर, चंद्रपुर, यवतमाल, अहमदनगर, धाराशिव और नांदेड जैसे जिलों की सीटें शामिल हैं (जैसे बारामती, अंबरनाथ, कोपरगांव). इन जगहों पर अब 20 दिसंबर 2025 को वोटिंग होगी और 21 दिसंबर को मतगणना होगी.

बाकी जगहों पर आज, 2 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 66,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) को तैनात किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने मतदान वाले जिलों के कर्मचारियों के लिए "पेड लीव" घोषित की है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Local Body Elections In Maharashtra, Local Body Elections, Local Body Elections 2025, Local Body Elections Maharashtra, BJP
Get App for Better Experience
Install Now