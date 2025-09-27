लेह हिंसा मामले में कांग्रेस के दो पार्षद और LBA सदस्य ने किया सरेंडर, पुलिस हिरासत में भेजे गए

Leh Ladakh violence: बीते दिनों लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इस मामले में शुक्रवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था. अब शनिवार को पुलिस ने लेह हिंसा के मामले में कांग्रेस के दो पार्षद सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन चारों ने शुक्रवार को सरेंडर किया था. जिसके बाद अदालत से सभी को पुलिस हिरासत में भेजा गया. लद्दाख के डीजीपी डॉ. एसडी सिंह जामवाल ने NDTV से इन चारों के हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है.

वायरल वीडियो में दिख रहा कांग्रेस पार्षद भी हिरासत में

सरेंडर के बाद पुलिस हिरासत में भेजे गए इन चार लोगों में एक वो शख्स है, जो लेह हिंसा की वायरल वीडियो में भी नजर आया था. उसका नाम फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग है. दूसरा स्मानला दोरजे नोरबू है, जो वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता दिखा था कि वह भाजपा कार्यालय पर हमला करेगा. साथ ही LBA के उपाध्यक्ष रेगज़िन दोरजे और चेवांग दोरजे है.

हालांकि कांग्रेस ने वायरल वीडियो में दिख रहे फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग को पार्टी का पार्षद नहीं बताया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स को कांग्रेस पार्षद बताने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.

4 लोगों की मौत, 90 लोग हुए थे घायल

मालूम हो कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 90 अन्य घायल हो गए. हिंसा के बाद, लेह ज़िले में कर्फ्यू लगाया गया था. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ़ और स्थानीय पुलिस के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को तैनात किया गया था .

सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर भेजा गया जोधपुर जेल



अब यहां हुई हिंसा के मामले में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं. शुक्रवार को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर देर रात उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया. अब हिंसा में मामले में जिन-जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, वो एक-एक कर सरेंडर कर रहे हैं. या फिर पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है.

भाजपा ने कांग्रेस को बताया था हिंसा का जिम्मेदार

उल्लेखनीय हो कि बुधवार को हुई हिंसा के बाद गुस्साई भीड़ ने लद्दाख में बीजेपी दफ्तर और लद्दाख हिल काउंसिल सचिवालय को भी जला दिया था. बीजेपी ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया था और हिंसक भीड़ में शामिल कांग्रेस पार्षद त्सेपाग की तस्वीरें दिखाई थीं.

