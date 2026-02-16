विज्ञापन
विशेष लिंक

लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार

लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.

Read Time: 2 mins
Share
लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार
  • लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार किया है और मुकदमे का सामना किया है
  • जनवरी में कोर्ट ने कहा कि रेलवे नौकरियों का उपयोग जमीन सौदेबाजी के लिए किया गया, जो एक आपराधिक साजिश है
  • जज ने सार्वजनिक रोजगार का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के पर्याप्त प्रारंभिक सबूत पाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.

बता दें कि इस साल जनवरी में कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर एक 'ओवरआर्चिंग क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी' का मामला बनता है, जिसमें रेलवे की नौकरियों का इस्तेमाल जमीन हासिल करने के लिए सौदेबाज़ी के रूप में किया गया. जज ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक रोजगार को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के पर्याप्त सबूत प्रारंभिक रूप से मौजूद हैं.  

Latest and Breaking News on NDTV



क्या है मामला?

यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे. सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि रेलवे में ग्रुप‑D नौकरियां देने के बदले उम्मीदवारों के परिवारों ने जमीन के छोटे‑छोटे प्लॉट लालू परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम ट्रांसफर किए. यह ट्रांसफर बिहार के कई जिलों में हुआ और बाद में इन जमीनों को परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज किया गया. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lalu Prasad Yadav Land For Jobs Case, Land For Job Scam CBI, Lalu Yadav Denies Charges, CBI Case Against Lalu Prasad, Railway Jobs For Land Case
Get App for Better Experience
Install Now