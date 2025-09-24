विज्ञापन
लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट का आदेश

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उस दिन हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिया है.

लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर को फैसला, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को हाजिर होने का दिल्ली कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली:

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब केस में फैसला सुनाएगी. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को उस दिन हाजिर होने का आदेश दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कोर्ट के सामने हाजिर करने का आदेश दिया है. कोर्ट 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगा. इस दौरान सभी आरोपियों को मौजूद रहने का आदेश दिया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस बारे में आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि कोर्ट ने 25 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कोर्ट का इस मामले में फैसला बड़ा असर डाल सकता है. 

