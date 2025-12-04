कोई तो बचाओ इसे... जब एकाएक खुला डैम का गेट और बीच नदी में फंस गया मजदूर, देखें फिर क्या हुआ

- विकासनगर के इच्छाड़ी डैम पर अचानक भारी पानी छोड़े जाने से मरम्मत कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई थी
- पानी में फंसे पोकलैंड मशीन ऑपरेटर को मजदूरों ने मोटे पाइप की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला था
- घटना के समय निगम के सिविल विंग के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे
"अरे रस्सी लाओ...कूदों मत... पाइप पकड़... कोई बचाओ इसे..." ये उन मजदूरों के शब्द हैं, जो अपने साथी को बचाने के लिए डैम में हुंकार भरते हुए पानी के पास खड़े थे. कहते हैं अगर मुश्किल से हारना नहीं सीखा तो अंत में जीत जज्बे की ही होती है. भगवान भी उनका साथ देते हैं, जो खुद पर भरोसा कम नहीं होने देते. ऐसा ही कुछ नजारा विकासनगर मे टोंस नदी पर मौजूद इच्छाड़ी डैम के पास देखा गया, जहां एक ऑपरेटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत को हरा दिया.
डैम से छोड़ा गया पानी, मजदूरों की बाल-बाल बची जान— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
विकासनगर में टोंस नदी पर इच्छाड़ी डैम से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से डाउनस्ट्रीम में मरम्मत कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. तीन लोग समय पर बाहर नहीं निकल पाए. एक पोकलैंड मशीन ऑपरेटर मशीन पर फंस गया. मजदूरों ने… pic.twitter.com/b5lZ6cU3Kz
क्या था पूरा मामला
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के अचानक और तेज बहाव के बीच पीली रंग की पोकलैंड मशीन नदी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी है और ऑपरेटर मशीन के अगले हिस्से पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है. पानी का बहाव इतना तेज था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था. गनीमत यह रही कि घटना के समय बड़ी संख्या में मजदूर मौके पर मौजूद थे. शुरुआत में, कुछ मजदूरों ने सीढ़ी लेकर मदद के लिए भागना शुरू किया, लेकिन पानी के बहाव और दूरी के कारण सीढ़ी फंसे हुए ऑपरेटर तक नहीं पहुंच सकी. तभी, दूसरी ओर से कुछ मजदूरों ने एक बड़ा, मोटा पाइप रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए पोकलैंड मशीन पर फेंका. पोकलैंड ऑपरेटर ने हिम्मत दिखाते हुए, बहते पानी के बीच उस पाइप को कसकर पकड़ लिया.
निगम के सिविल विंग पर सवाल
जानकारी के मुताबिक, जिस समय यह जानलेवा घटना हुई, उस समय निगम के सिविल विंग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था. खैर, मजदूरों की बहादुरी से जान तो बच गई, लेकिन इस गंभीर लापरवाही की जांच जरूरी है.
