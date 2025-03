मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ का विरोध करते हुए एक स्‍टैंडअप कॉमेडियन ने कहा है कि यह "कुणाल कामरा का स्टूडियो" नहीं है और हजारों कलाकार वहां पर परफॉर्म करते हैं. कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने कहा कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा की टिप्पणी के कारण स्टूडियो को नुकसान पहुंचाना आवासीय परिसर में तोड़फोड़ करने जैसा है. उन्‍होंने कहा कि कुणाल कामरा एक बार ही वहां गए थे.

अभिजीत गांगुली ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "लोग कम से कम बुनियादी सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या इसे कुणाल कामरा का स्टूडियो कहना बंद कर सकते हैं? यह कला प्रदर्शित करने की जगह है. ऐसी जगह जिसका कामरा से कोई लेना-देना नहीं है. हजारों अन्य कलाकार वहां प्रदर्शन करते हैं. यहां तक ​​कि कामरा से सबसे ज्‍यादा नफरत करने वाले को भी यह समझना चाहिए कि यह ऐसा ही है जैसे कामरा कल आपकी सोसायटी में आ जाए और लोग आकर आपकी पूरी सोसायटी को तोड़ दें क्योंकि वह एक बार वहां था."

Can people at least apply basic common sense and stop calling it Kunal Kamra's studio. It's a performing arts venue. A venue that doesn't have anything to do with Kamra. Thousand other artist perform there.

Even the biggest Kamra hater has to realise this is akin to Kamra…