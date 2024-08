केटीआर समन पर हुए पेश, तेलंगाना महिला आयोग की कुछ सदस्यों ने बांध दी राखी!

महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता केटी रामा राव (KTR) शनिवार को एक समन पर तेलंगाना महिला आयोग (elangana Women's Commission) के सामने पेश हुए. उनके इस दौरे के दौरान आयोग की कुछ सदस्यों ने केटीआर को राखी बांधी. इससे अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है.

राज्य महिला आयोग ने केटीआर को राखी बांधने के लिए अपनी सदस्यों को नोटिस जारी किया है. महिला आयोग की अध्यक्ष शारदा नेरेला ने एक पोस्ट में कहा कि बीआरएस नेता को राखी बांधकर छह सदस्यों ने "अनुचित कार्य" किया है. उन्होंने कहा कि, "ऐसा कोई भी आचरण करना जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठें, पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

शारदा नेरेला ने आयोग के सचिव को निर्देश दिया कि वे तत्काल संबंधित सदस्यों को नोटिस जारी करें और उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें. उन्होंने कहा, "ऐसा व्यवहार न केवल आयोग के सदस्यों के लिए अनुचित है, बल्कि इससे उस गरिमा और निष्पक्षता से भी समझौता होता है जिसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है."

