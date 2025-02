कोलकाता : एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से मचा हड़कंप? आत्महत्या या साजिश... जांच में जुटी पुलिस

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया है. यह घटना सेंट्रल कोलकाता के टंगरा अतुल सुर रोड की है. इस घटना में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है.

मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कहा, एक नाबालिग समेत तीन महिलाओं के शव 21 सी टंगरा पीएस इलाके से बरामद किए गए हैं... वहीं पीएस इलाके के गर्फा में हुए एक सड़क हादसे में तीन लोग घायल हो गए थे और अस्पताल में भर्ती थे. उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को बरामद किया.

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Kolkata Police Commissioner Manoj Kumar Verma says, "Bodies of three females, including one minor, have been found in 21 C under Tangra PS area... Three men were hospitalised after a road accident in the Garfa PS area. They gave a statement based… pic.twitter.com/1eT5jGJA9k