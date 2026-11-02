सुसाइड के लिए तेज रफ्तार में भगाई कार, 7 गाड़ियों को रौंदा... जान तो बच गई लेकिन कानून में फंस गया

केरल के कोट्टायम में 7 गाड़ियों की टक्कर में 10 लोगों के घायल होने के बाद गिरफ्तार 27 साल के युवक को बताया कि वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था.

पुलिस ने बताया कि कुट्टिक्कल पुथूर के रहने वाले शरोनिन फिलिप पर कंजिरापल्ली के पास छोटी जंक्शन पर हुई टक्कर के बाद हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है. वह भी घायल है और कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

7 गाड़ियों को मारी टक्कर

यह घटना रविवार सुबह करीब 8.15 बजे नेशनल हाईवे 183 पर हुई. 5 कारों, एक ऑटोरिक्शा और एक स्कूटर सहित 7 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. करीब एक घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा.

पुलिस के अनुसार, फिलिप की कार मुंडक्कायम से तेज रफ्तार में आ रही थी, जब उसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक ऑटोरिक्शा भी शामिल था जिसमें एक कपल और उनके दो बच्चे सवार थे.

उसने हाईवे में एंटर करने के लिए खड़ी एक स्कूटर और एक कार को भी टक्कर मारी. सीसीटीवी फुटेज में क्रैश से कुछ सेकंड पहले पता चला कि गाड़ी कितनी तेज रफ्तार में थी.

टक्कर इतनी जोरदार कि पलट गया ऑटो

पीछे से टक्कर लगने के बाद ऑटोरिक्शा पलट गया. चार साल की आवनी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसके पिता श्यामजित, 35, मां शालिनी, 30, और नौ साल के भाई अद्वैत भी घायल हो गए.

मडुक्का का परिवार कंजिरापल्ली की ओर जा रहा था. श्यामजित ने कहा कि उन्हें सिर्फ पीछे से टक्कर लगने की बात याद है.

टक्कर के बाद फिलिप अपनी कार के अंदर फंस गया. स्थानीय लोगों और फायरकर्मियों ने मिलकर उसे बचाया.

घायल हुए अन्य लोग अंसारी (65), साहिल (31), पी.वी. राजन (65), रेवंद (12), श्रेवंद (11), और राजू (71) हैं. घायलों में से तीन शुरुआती इलाज के बाद घर चले गए.