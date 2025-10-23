विज्ञापन
केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, विशेष पूजा में मुख्यमंत्री धामी भी हुए शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी में अहम योगदान देती है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से भी जोड़ती है.

केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, विशेष पूजा में मुख्यमंत्री धामी भी हुए शामिल
  • केदारनाथ धाम के कपाट विधिपूर्वक बंद किए गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष पूजा-अर्चना के लिए उपस्थित रहे.
  • इस वर्ष 17.57 लाख श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए आए हैं, प्रदेश में कुल 49.67 लाख तीर्थयात्री आए.
  • मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
उच्च गढ़वाल हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सुबह साढ़े आठ बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए गए. कपाट बंद होने के अवसर का साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री धामी भी केदारनाथ पहुंचे और धाम में विशेष पूजा-अर्चना करते हुए, प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय तीर्थ-पुरोहितों और श्रद्धालुओं से भी बातचीत की.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल बुधवार शाम सात बजे तक 17.57 लाख श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए आ चुके हैं, जबकि तीन अन्य धामों—गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ तथा हेमकुंड साहिब को मिलाकर प्रदेश में कुल 49.67 लाख तीर्थयात्रियों की आमद दर्ज की गई.

धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सुनियोजित प्रयासों से इस बार की चार धाम यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हुई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी में अहम योगदान देती है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से भी जोड़ती है. उन्होंने कहा, 'इस वर्ष चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे, बाबा केदार के धाम की यात्रा अब सकुशल सम्पन्न हो चुकी है. हम सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित कर रही है.'

धामी ने केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और कहा कि चार धामों के साथ ही मानसखंड से जुड़े मंदिरों में भी विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं. सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद इस बारे में पोस्ट भी किया है. साथ ही केदारनाथ में पूजा की तस्वीरें भी साझा की हैं.

