किराये की टैक्सी में किडनैप की गर्लफ्रेंड, फिर ब्लास्ट में खुद को उड़ाया; सनकी आशिक ने सबको हिला डाला

ब्रेकअप से नाराज आशिक कितना खतरनाक और जानलेवा बन जाता है, इसका एक उदाहरण कर्नाटक के तुमकुरु जिले से सामने आया है. यहां शनिवार को हाईवे पर कार ब्लास्ट में एक युवक की मौत हुई. आज जब इस ब्लास्ट के पीछे की कहानी सामने आई तो उसे जानकर हर कोई हिल गया. ब्लास्ट में मारा गया युवक एक सनकी आशिक था. जिसने ब्रेकअप से नाराज होकर किराए की टैक्सी से गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था. वो लड़की को किडनैप कर कहीं ले जा रहा था, कार में दोनों में बहस हो रही थी, प्रेमी ने लड़की पर चाकू से हमला भी किया. किसी तरह लड़की से बाहर निकली, जिसके बाद सनकी आशिक ने कार में ब्लास्ट कर खुद की जान दे दी.

तुमकुरु में कल्लाम्बेला में NH-48 की घटना

दरअसल शनिवार को कर्नाटक के तुमकुरु जिले में कल्लाम्बेला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर एक युवती के कथित अपहरण के बाद एक प्रेमी ने कार के अंदर देसी बम विस्फोट कर अपनी जान दे दी. महिला और टैक्सी चालक बाल-बाल बच गए, जबकि पुलिस ने घटनास्थल से एक और देसी बम बरामद किया.

8 साल से रिश्ते में थे नागेंद्र और राम्या

मृतक की पहचान कारवार जिले के अंकोला निवासी 30 वर्षीय नागेंद्र के रूप में हुई है. तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक वेंकट ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के अनुसार, अंकोला क्षेत्र के निवासी नागेंद्र और राम्या लगभग आठ वर्षों से रिश्ते में थे. बेंगलुरु के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर कार्यरत राम्या ने कथित तौर पर दोनों के बीच मतभेदों के कारण नागेंद्र के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.

PG से गर्लफ्रेंड को उठाया था

पुलिस ने बताया कि नागेंद्र ने कथित तौर पर एक टैक्सी किराए पर ली और बेंगलुरु में उस पेइंग गेस्ट हाउस में गया जहां राम्या ठहरी हुई थी, और फिर उसे जबरन अपने साथ ले गया. घटना के बाद राम्या की एक सहेली ने बेंगलुरु के सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

चलती कार से कूद कर लड़की ने बचाई जान

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर यात्रा के दौरान, कथित तौर पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान नागेंद्र ने कथित तौर पर राम्या पर हमला किया और उसके सिर पर वार किया. राम्या चलती गाड़ी से कूदने में कामयाब रही, जिससे टैक्सी चालक को रुकना पड़ा और उसकी मदद के लिए दौड़ा.

पुलिस ने बताया कि नागेंद्र ने खुद को कार के अंदर बंद कर लिया और एक देसी बम में विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. विस्फोट के बल पर गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

प्रत्यक्षदर्शी टैक्सी चालक ने बताई पूरी कहानी

टैक्सी चालक ने थोड़ा अलग बयान दिया है और पुलिस उसके बयानों की पुष्टि कर रही है. उसने पुलिस को बताया है कि गाड़ी नागेंद्र के नाम पर उबर के जरिए बुक की गई थी. उसने बताया कि कल्लमबेला पहुंचने तक यात्रा शांतिपूर्ण रही, तभी उसे अंकोला से फोन आया, जिसमें बताया गया कि महिला का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है.

लड़की ने ड्राइवर को बताया नागेंद्र के पास बम

प्रवीण ने आगे दावा किया कि बहस के दौरान नागेंद्र ने राम्या पर चाकू से हमला किया. उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और महिला को गुजरती हुई मोटरसाइकिल पर बिठाकर भागने में मदद की. उसके अनुसार, राम्या ने चेतावनी दी थी कि नागेंद्र के पास बम हैं. ड्राइवर ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब वह कार के पास पहुंचा तो नागेंद्र के हाथ में एक देसी बम था.

नागेंद्र को कैसे मिला बम, पुलिस कर रही जांच

उसने कथित तौर पर उससे एक बम छीनकर फेंक दिया. इसके बाद नागेंद्र ने दूसरे बम में आग लगा दी, जिससे घातक विस्फोट हो गया. पुलिस ने घटनास्थल से बिना फटा बम बरामद कर लिया है और नागेंद्र ने बम कैसे हासिल किए, इसकी जांच शुरू कर दी है. नागेंद्र के इस खौफनाक आत्मघाती फैसले की चर्चा हो रही है.



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