विज्ञापन
विशेष लिंक

कर्नाटक: कलबुर्गी में छात्र को नकल करने से रोका तो प्रोफेसर पर किया हमला

निजी होम्योपैथी कॉलेज में होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका विषय की आंतरिक परीक्षा के दौरान हुई. छात्र शाहबाज परीक्षा के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर नकल करने की कोशिश कर रहा था. परीक्षा कक्ष की निगरानी कर रहे सहायक प्रोफेसर शिवराज कुमार ने उसकी हरकत देख ली और उससे पूछताछ की.

Read Time: 3 mins
Share
कर्नाटक: कलबुर्गी में छात्र को नकल करने से रोका तो प्रोफेसर पर किया हमला
  • कर्नाटक के कलबुर्गी में एक होम्योपैथी कॉलेज के शिक्षक ने परीक्षा में नकल रोकने पर छात्र से हमला सहा.
  • आरोपी छात्र शाहबाज था जिसने मोबाइल फोन से नकल करते हुए पकड़े जाने पर शिक्षक की उत्तर पुस्तिका जब्त कराई.
  • कॉलेज प्रशासन ने छात्र को आगामी परीक्षाओं से अयोग्य कर दिया और उसके माता-पिता को घटना की सूचना दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक होम्योपैथी कॉलेज के शिक्षक पर एक छात्र ने कथित रूप से हमला कर दिया. शिक्षक ने परीक्षा के दौरान छात्र को नकल करने से रोका, जिसके बाद छात्र ने यह हरकत की. आरोपी छात्र की पहचान शाहबाज के रूप में हुई है और पीड़ित सहायक प्रोफेसर शिवराज कुमार हैं.

शुक्रवार को मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना शहर के एक निजी होम्योपैथी कॉलेज में होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका विषय की आंतरिक परीक्षा के दौरान हुई. छात्र शाहबाज परीक्षा के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर नकल करने की कोशिश कर रहा था. परीक्षा कक्ष की निगरानी कर रहे सहायक प्रोफेसर शिवराज कुमार ने उसकी हरकत देख ली और उससे पूछताछ की.

इसके बाद प्रोफेसर ने उसकी उत्तर पुस्तिका जब्त कर ली और उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा. इससे नाराज होकर छात्र ने कथित रूप से सहायक प्रोफेसर पर हमला कर दिया. कॉलेज प्रशासन ने छात्र के इस व्यवहार की जानकारी उसके माता-पिता को दे दी है और उसे आने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. हालांकि, कॉलेज प्रबंधन या घायल सहायक प्रोफेसर शिवराज कुमार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने कहा कि यदि शिकायत मिलती है तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे.

वहीं, 29 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित रूप से 25 वर्षीय स्कूल शिक्षिका को काम से घर लौटते समय हमला किया था. आरोपी की पहचान 24 वर्षीय मजदूर भावित के रूप में हुई थी.

13 सितंबर 2025 को कर्नाटक के कोलार जिले के मलूर तालुक में पुलिस ने एक ऑटो चालक चौडप्पा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. उस पर क्षेत्रनाहल्ली गांव में एक सरकारी स्कूल शिक्षिका पर हमला करने का आरोप था.

शिक्षिका मंजुला ने एक छात्र से उसकी बार-बार गैरहाजिरी और टेस्ट की तैयारी न होने के बारे में पूछा था. छात्र यह कहकर चला गया कि वह अपनी मां को बुलाकर लाएगा. कुछ ही देर बाद छात्र के पिता चौडप्पा कक्षा में घुस आए, उन्होंने मंजुला को गाली दी और कथित रूप से उन्हें दरवाजे से धक्का दे दिया, जिससे उनके सिर में हल्की चोट आई.

ये भी पढ़ें :-  सम्राट चौधरी बोले, ‘हाथी भी पुलिस से डर रहा', पप्पू यादव ने ‘बंदर' से दिया जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Exam Cheating Incident, Student Assault Professor, Dr Malakareddy Homoeopathic College
Get App for Better Experience
Install Now