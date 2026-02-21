कर्नाटक: ठेकेदार ने कहा- मुझसे मांगी 11 लाख की रिश्वत, बीजेपी विधायक और उनके दो असिस्टेंट ऐसे हुए गिरफ्तार

कर्नाटक लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बीजेपी विधायक, उनके पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है. बीजेपी विधायक और उनके दोनों असिस्टेंट के खिलाफ एक कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि एक काम को मंजूरी देने के लिए बीजेपी विधायक ने उनसे 11 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत के बाद लोकायुक्त ने एक जाल बिछाकर बीजेपी विधायक और उनके दोनों असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या था पूरा मामला?

मामला सिंचाई विभाग के एक छोटे से काम से जुड़ा था. गडग जिले के एक क्लास-1 कॉन्ट्रैक्टर विजय पुजार ने लोकायुक्त के सामने शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि सड़क के दोनों ओर रिटेनिंग वॉल बनाने से जुड़े काम को मंजूरी देने और उसे पूरा करने में मदद करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी.

11 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप

कॉन्ट्रैक्टर विजय पुजार ने शिरहट्टी से बीजेपी विधायक डॉ. चंद्रू लमानी, उनके पर्सनल असिस्टेंट मंजूनाथ वाल्मीकि और प्राइवेट असिस्टेंट गुरुनाइक पर 11 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.

ऐसे पकड़ में आए तीनों आरोपी

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया था. इस दौरान कथित तौर पर 5 लाख रुपये दिए गए और इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया. लोकायुक्त अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि आगे की जांच चल रही है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

