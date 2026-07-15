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कर्नाटक में डॉक्टर की हत्या, अपार्टमेंट में चाकू घोंप मार डाला; पत्नी पर लग रहे आरोप

घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर्स घटनाओं और बयानों की जांच कर रहे हैं और घटना के पीछे का मकसद पता लगाने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.

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कर्नाटक में डॉक्टर की हत्या, अपार्टमेंट में चाकू घोंप मार डाला; पत्नी पर लग रहे आरोप
पत्नी डॉ. प्रियंका को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है.
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कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की उनके अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई. इसके साथ ही उनके आठ साल के बेटे को चाकू घोंपने से गंभीर चोटें आईं. मृतक की पहचान चिरायु हॉस्पिटल में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. किरण होनानवर के तौर पर हुई है. उनकी पत्नी डॉ. प्रियंका को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है.

उनके बेटे नेहिथ को भी कई चोटें आई हैं. उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है.

हुबली-धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि अपार्टमेंट में कोई बाहरी आदमी नहीं घुसा था, क्योंकि यह एक बहुत ज्यादा सुरक्षित रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है. पुलिस ने कहा कि घटना के समय घर के अंदर सिर्फ तीन लोग, पति, पत्नी और बच्चा थे.

यह मामला तब सामने आया जब डॉ. किरण के रिश्तेदारों ने उनसे बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की. कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि वह आराम कर रहे हैं और बाद में पता चला कि वह बाहर गए हैं. जब शाम तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो परेशान परिवार के सदस्य अपार्टमेंट गए और उन्हें खून से लथपथ पाया. उन्हें घर के अंदर घायल बच्चा भी मिला.

अलग-अलग बयान दे रही पत्नी

पुलिस ने कहा कि जब वे पहुंचे तो बच्चे की सांस चल रही थी. इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि पति एक कमरे में मरा हुआ मिला, जबकि घायल बच्चा दूसरे कमरे में मिला. पुलिस को अभी घटनाओं का सही क्रम पता लगाना है. कमिश्नर ने कहा कि पत्नी अभी सदमे में है और अलग-अलग बयान दे रही हैं. 

पुलिस ने कहा कि पड़ोसियों के साथ किसी झगड़े का कोई संकेत नहीं मिला है और जांच के हिस्से के तौर पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के CCTV फुटेज की जांच की जाएगी. अधिकारियों ने सबअर्बन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा कि हत्या का सही कारण और हालात पोस्टमॉर्टम जांच और आगे की जांच के बाद साफ हो जाएंगे.

पत्नी पर आरोप लगा रहे रिश्तेदार

रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि डॉ. प्रियंका इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन पुलिस ने उनके शामिल होने की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि जांच जारी है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह घटना घरेलू झगड़े की वजह से हुई लगती है, हालांकि इसका सही मकसद अभी पता नहीं चला है.

पुलिस ने बच्चे की कथित मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में रिपोर्ट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच अभी भी चल रही है.

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