मां को बर्थडे विश करने की इजाजत नहीं मिली तो हॉस्टल में 14 साल के लड़के ने दे दी जान

पुलिस ने कहा, इसके बाद, मायूस बच्चे से उनके परिवार वालों ने कई बार फोन पर संपर्क करना चाहा, लेकिन वे उससे बात नहीं कर सके क्योंकि उसे बोलने की अनुमति नहीं थी. बच्चा इससे बुरी तरह आहत था और उसने एक सुसाइड नोट (Suicide Note) लिखने के साथ फांसी लगा ली. पुलिस के अनुसार, शनिवार रात लड़के ने यह जानलेवा कदम उठाया. अन्य लड़कों ने अगले दिन उसे फांसी के फंदे पर लटका पाया तो हॉस्टल मैनेजमेंट को जानकारी दी. बच्चे के घर वाले भी सूचना मिलने पर आनन-फानन में हॉस्टल पहुंचे. मामले में आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें-

Video : रांची हिंसा को स्‍थानीय लोगों ने बताया काला धब्‍बा, कहा- बाहर से आए थे लोग

Helplines---

Vandrevala Foundation for Mental Health 9999666555 or help@vandrevalafoundation.com

TISS iCall 022-25521111 (Monday-Saturday: 8 am to 10 pm)

(If you need support or know someone who does, please reach out to your nearest mental health specialist.)