खौफनाक...60 वर्षीय पति ने बीच सड़क पर पत्नी पर माछेट से किया हमला, जानिए राहगीर ने कैसे बचाई जान

कर्नाटक के विजयपुरा जिले के सिंदगी कस्बे में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने दिनदहाड़े अपनी 50 वर्षीय पत्नी पर माछेट (तेज़ धार वाले हथियार) से हमला कर दिया. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान यमनप्पा मदार के रूप में हुई है, जिसने अपनी पत्नी अनुसूया मदार पर आनंद टॉकीज़ के पास सड़क पर हमला किया. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था. शनिवार दोपहर दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अचानक अपनी पत्नी पर माछेट से ताबड़तोड़ वार कर दिए.



घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पहले आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं रुका तो एक राहगीर ने लकड़ी का डंडा उठाकर आरोपी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद पति और पत्नी दोनों को सिंदगी तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.



पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू झगड़े से जुड़ा हुआ लगता है. जांच अधिकारी ने कहा कि हम हमले के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं. गवाहों से पूछताछ की जा रही है और वीडियो फुटेज को भी जब्त किया गया है.

ये भी पढ़ें-: लखनऊ में 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार