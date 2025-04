हिंदू धर्म की मान्‍यता है कि कलियुग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे. माना जाता है कि भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्कि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे. पद्मविभूषण से सम्‍मानित और तुलसी पीठाधीश्‍वर जगदगुरु स्‍वामी रामभद्राचार्य ने भगवान कल्कि को लेकर बड़ा बयान दिया है. रामभद्राचार्य ने कहा कि कल्कि अवतार संभल में होने वाला है. साथ ही उन्‍होंने बताया कि वह सनातन धर्म के सभी विरोधियों का विध्‍वंस करेंगे. इस दौरान उन्‍होंने भगवान के पिता और पत्‍नी का भी नाम बताया है.

रामभद्राचार्य ने कहा कि संभल में कल्कि अवतार होगा. ये भगवान की जन्मभूमि है. भगवान का 10वां अवतार यहीं होगा. भगवान कल्कि का जन्‍म विष्‍णुयश नामक ब्राह्मण के घर पर होगा और भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी. जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, सभी का वो विध्वंस करेंगे.

Sambhal, Uttar Pradesh: Jagadguru Swami Rambhadracharya says, "The Kalki Avatar is set to take place in Sambhal. This will be the tenth incarnation of Lord Vishnu, and Sambhal will be the birthplace of the Lord..." pic.twitter.com/eaBw0tfu7u