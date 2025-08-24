ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब बुजुर्ग महिला ने बाढ़ राहत के लिए दिया 2230 रुपए से भरा अपना बटुआ, VIDEO

मध्य प्रदेश के गुना जिले में लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. जलभराव और नदियों के उफान से जन जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कई गांवों में पानी भर गया है. इस संकट की घड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चार दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. उनका देसी अंदाज और जनता से सीधा जुड़ाव इस दौरान चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को गुना जिले की बमोरी तहसील के ग्राम कलोरा तालाब में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने खुद 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर गांव में प्रवेश किया, जिसे देख लोग उत्साहित हुए.

बुर्जुग महिला ने मंत्री को दिया 2230 रुपए का अपना बटुआ

ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया. इसके बाद वे ग्राम तुमडा, बंदा और फतेहगढ़ में बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों से मिले. इसी दौरान एक बुर्जुग महिला ने केंद्रीय मंत्री को अपने पेंशन से जमा किए 2230 रुपए का बटुआ बाढ़ राहत फंड के लिए दिया.

महिला का जज्बा देख भावुक हुए मंत्री, लगाया गले

दरअसल शिव कॉलोनी में राहत कार्यों का जायजा लेने के दौरान एक बुजुर्ग महिला मंत्री से मिली और समाज एवं नदी की सफाई के लिए अपनी 2230 रुपये की पेंशन राशि उन्हें सौंप दी. महिला का यह त्याग और जज़्बा देखकर सिंधिया भावुक हो उठे.



उन्होंने महिला को गले से लगाकर स्नेह जताया और आशीर्वाद लिया. इस दौरान सिंधिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि जनता का यह अटूट विश्वास और प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

गुना, मध्य प्रदेश: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गुना की बमोरी तहसील में 3 किलोमीटर तक खुद ट्रैक्टर चलाया। कलोरा, तुमड़ा, बंडा और फतेहगढ़ गांवों का दौरा कर उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात की। pic.twitter.com/MXW2Vprczb — IANS Hindi (@IANSKhabar) August 24, 2025



सिंधिया का देसी अंदाज लोगों को आया पसंद

उन्होंने न केवल लोगों की समस्याएं सुनीं, बल्कि उनके दुख-दर्द को समझने की कोशिश भी की. बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह देसी अंदाज लोगों को खूब भाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका यह अनोखा अंदाज और संकट की घड़ी में साथ खड़े रहने की भावना उन्हें उम्मीद की किरण दे रही है.



मंत्री ने दिया आश्वासन- मिलेगी हर जरूरी मदद

बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान ने किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है, लेकिन सिंधिया ने किसानों को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रभावितों की हरसंभव मदद करेगी. हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति मदद से वंचित न रहे.

राहत के लिए मंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश

उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों, बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

इनपुट- गुना से विनोद कुशवाहा