न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली

जस्टिस मनमोहन (Justice Manmohan) ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई. समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर जस्टिस मनमोहन को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन को मेरी हार्दिक बधाई. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में दिल्ली उच्च न्यायालय न्याय के सर्वोच्च आदर्शों को कायम रखेगा - निष्पक्षता, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के साथ न्याय प्रदान करेगा. इस महत्वपूर्ण भूमिका में आपको सफलता की शुभकामनाएं.''

My heartiest congratulations to Hon'ble Justice Manmohan on being sworn in as the Chief Justice of the Delhi High Court.



