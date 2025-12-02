'आजकल जज ज्यादा बात करते हैं..' CJI पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान

सीजेआई सूर्यकांत की रोहिंग्‍याओं के लिए 'रेड कारपेट' वाली टिप्‍पणी पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बया दिया है. कल्याण बनर्जी ने कहा है कि आजकल जज ज्‍यादा बात करते हैं. वे टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी टिप्‍पणी करते हैं. पहले के जज ऐसा नहीं करते थे, वे बेहद कम बात करते थे. अब पूरी टेंडेंसी बदल गई है.

रोहिंग्‍याओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते समय सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा- क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए? वे घुसपैठिए हैं, तो क्या हम उन्हें लाल कालीन स्वागत देंगे? सीजेआई की टिप्‍पणी पर कल्‍याण बनर्जी ने कहा, 'उनकी टिप्‍पणी का जवाब देना, हमें शोभा नहीं देता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. लेकिन मेरा इतना मानना है कि किसी भी जज को लूज कमेंट नहीं करना चाहिए.'

टीएमसी सांसद ने कहा, 'पहले हमारे इंडियन ज्यूडिशरी में जज लोग कम बात करते हुए नजर आते थे. जज सिर्फ जजमेंट देने के समय ही बात करते दिखते थे. लेकिन अब पूरी टेंडेंसी बदल गई है. आजकल जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्‍यादा बात करते हैं. लेकिन जजमेंट नहीं देते हैं. यही आज की सबसे बड़ी समस्‍या है.