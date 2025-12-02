विज्ञापन
विशेष लिंक

'आजकल जज ज्यादा बात करते हैं..' CJI पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान

सीजेआई सूर्यकांत द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान की गई एक टिप्‍पणी पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है. कल्‍याण बनर्जी का कहना है कि आजकल के जज कुछ ज्‍यादा ही बोलते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
'आजकल जज ज्यादा बात करते हैं..' CJI पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान
  • TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत की रोहिंग्‍याओं पर लाल कालीन टिप्‍पणी को विवादित बताया है
  • कल्याण बनर्जी ने कहा कि आजकल जज अधिक बोलते हैं और टीआरपी बढ़ाने के लिए विवादित टिप्‍पणियां करते हैं
  • उन्होंने बताया कि पहले के जज कम बोलते थे और केवल निर्णय सुनाने पर ही अपनी बात रखते थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

सीजेआई सूर्यकांत की रोहिंग्‍याओं के लिए 'रेड कारपेट' वाली टिप्‍पणी पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बया दिया है. कल्याण बनर्जी ने कहा है कि आजकल जज ज्‍यादा बात करते हैं. वे टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी टिप्‍पणी करते हैं. पहले के जज ऐसा नहीं करते थे, वे बेहद कम बात करते थे. अब पूरी टेंडेंसी बदल गई है.   

रोहिंग्‍याओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते समय सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा- क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए?  वे घुसपैठिए हैं, तो क्या हम उन्हें लाल कालीन स्वागत देंगे? सीजेआई की टिप्‍पणी पर कल्‍याण बनर्जी ने कहा, 'उनकी टिप्‍पणी का जवाब देना, हमें शोभा नहीं देता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. लेकिन मेरा इतना मानना है कि किसी भी जज को लूज कमेंट नहीं करना चाहिए.' 

ये भी पढ़ें :- क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की टिप्पणी

टीएमसी सांसद ने कहा, 'पहले हमारे इंडियन ज्यूडिशरी में जज लोग कम बात करते हुए नजर आते थे. जज सिर्फ जजमेंट देने के समय ही बात करते दिखते थे. लेकिन अब पूरी टेंडेंसी बदल गई है. आजकल जज लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्‍यादा बात करते हैं. लेकिन जजमेंट नहीं देते हैं. यही आज की सबसे बड़ी समस्‍या है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Trinamool Congress MP, MP Kalyan Banerjee, CJI Surya Kant
Get App for Better Experience
Install Now