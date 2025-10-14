जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के सभी 6 उम्मीदवारों की सूची जारी, इमामगंज से बहू को मैदान में उतारा

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने अपने अध्यक्ष जीतन राम मांझी के गृह क्षेत्र गया और जमुई सहित कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया है.

इमामगंज (गया जी) से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है.

सिकंदरा (जमुई) से प्रफुल्ल मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है.

कुटुंब (औरंगाबाद) से ललन राम को टिकट दिया गया है.

बारा चट्टी (गया) से पार्टी ने अपनी समधन ज्योति देवी को उम्मीदवार बनाया है.

टेकारी (गया जी) से अनिल कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है.

अतरी (गया जी) से रोमित कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है.

एनडीए की मुख्य सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कम सीटें मिली हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिहार को 'जंगलराज' की ओर धकेल दें.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा की है. इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.