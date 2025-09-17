चलो बुलावा आया है... वैष्णो देवी में 'जय माता दी' के साथ भक्त दर्शन के लिए बढ़े, 3 हफ्ते बाद खुला मां का दरबार

Vaishno Devi Yatra: चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है... माता वैष्णो देवी धाम एक बार फिर से 'जय माता दी' के जयकारों से गूंज उठा है. 3 हफ्तों बाद माता का दरबार भक्तों के लिए दोबारा (Vaishno Devi Yatra Starts) जो खुल गया है. 17 सितंबर, बुधवार को माता वैष्णो यात्रा श्रद्धालुओं के लिए फिर से शुरू हो गई है. बता दें कि लैंडस्लाइड की घटना के बाद यात्रा 26 अगस्त को स्थगित कर दी गई थी. इस हादसे में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हुए थे.

अधिकारियों ने बताया कि ‘जय माता दी' के जयकारों के बीच, त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई. यह तीर्थयात्रा लैंडस्लाइड की वजह से 22 दिनों तक स्थगित रही थी.

आज से फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जय माता दी...वैष्णो देवी यात्रा 17 सितंबर, 2025 (बुधवार) से अनुकूल मौसम की स्थिति में पुनः शुरू होगी. भक्तों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के जरिए जानकारी लेते रहें."

माता के दरबार की ओर बढ़ रहे श्रद्धालु

तीर्थयात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला ऐसे समय लिया गया, जब दो दिन पहले कुछ तीर्थयात्रियों ने यात्रा फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कटरा आधार शिविर पर प्रदर्शन किया था. इससे पहले, तीर्थस्थल बोर्ड ने 14 सितंबर को यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से इसे और अधिक दिन तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद कुछ श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन किया. वे सुरक्षा घेरा तोड़कर और तीर्थस्थल बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तीर्थयात्रा पर जाने का बार-बार प्रयास करने लगे. लेकिन अब माता का दरबार भक्तों के लिए खुल गया है. भक्त पूरे उत्साह के साथ माता के दरबार की ओर बढ़ने लगे हैं.

क्यों रोकी गई थी वैष्णो देवी यात्रा?

26 अगस्त को वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड के तुरंत बाद ही यात्रा को तुरंत रोक दिया गया था. अब जब गुफा मंदिर के रास्ते पर अधिकांश मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है तो इस यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा स्थगित की गई थी.