पीएम मोदी ने आतंकी हमले के बाद अमित शाह से की बात, श्रीनगर के लिए रवाना हुए गृह मंत्री 

Jammu Kashmir Terror Attack: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जम्‍मू कश्‍मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तुंरत बाद सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को फोन किया है. इस हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई. पीएम मोदी ने अमित शाह को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले के स्थल पर जाकर स्थिति का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने के लिए कहा है. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर के लिए रवाना हो गए.

आतंकी हमले के बाद शाह ने अपने घर पर एक विशेष बैठक बुलाई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजी और सेना के अधिकारी शामिल हुए.

इसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा क "हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे".

शाह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं. इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे."

उन्होंने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. "

Anguished by the terror attack on tourists in Pahalgam, Jammu and Kashmir. My thoughts are with the family members of the deceased. Those involved in this dastardly act of terror will not be spared, and we will come down heavily on the perpetrators with the harshest consequences.…