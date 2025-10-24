विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा की तीन सीट जीतीं, चौथी सीट पर बीजेपी जीती

जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 88 विधायक हैं, जिनमें से नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और पीडीपी को मिलाकर 57 विधायक हैं.

  • नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की कुल चार सीटों में से तीन सीटें जीत ली हैं.
  • चौधरी मोहम्मद रमजान और सज्जाद किचलू को नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली और दूसरी सीट पर विजेता घोषित किया गया है.
  • नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोषाध्यक्ष जी एस ओबेरॉय को तीसरी राज्यसभा सीट पर विजेता घोषित किया गया है.
श्रीनगर:

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में अब तक राज्यसभा की तीन सीट जीत ली हैं, जबकि चौथी और अंतिम सीट भाजपा के खाते में गयी है.नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा कि चौधरी मोहम्मद रमजान को पहली सीट पर और सज्जाद किचलू को दूसरी सीट पर विजेता घोषित किया गया. इसमें कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोषाध्यक्ष जी एस ओबेरॉय, जिन्हें शम्मी ओबेरॉय के नाम से भी जाना जाता है, को तीसरी सीट पर विजेता घोषित किया गया.

भाजपा नेता सत शर्मा ने नेशनल कांफ्रेंस के इमरान नबी डार को हराकर राज्यसभा की चौथी सीट जीती. भाजपा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. 

पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के बाद से यह जम्मू और कश्मीर से पहला राज्यसभा चुनाव है.

पीडीपी और कांग्रेस दोनों ने सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी. संख्या के आधार पर, 41 विधायकों वाली नेशनल कांफ्रेंस को कांग्रेस के छह, पीडीपी के तीन और माकपा के एक विधायक तथा छह निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त था. नेकां के तीन सीट जीतने की संभावना पहले से थी. अंतिम सीट के लिए मुकाबला बेहद कड़ा था. 

जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 88 विधायक हैं, जिनमें से नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और पीडीपी को मिलाकर 57 विधायक हैं. 28 विधायकों वाली भाजपा ने तीसरी अधिसूचना में रणनीतिक रूप से अपनी जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख सत शर्मा को नामित किया था.

