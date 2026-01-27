OMG -7.1 डिग्री पारा! देखिए जरा देश में कौन से हैं 10 सबसे ठंडे शहर

देश में मौसम का मिजाज इन दिनों अलग ही रंग दिखा रहा है. गर्मी जैसे एहसास के बाद एक बार फिर से गलन वाली ठंड लौट आई है. इसकी वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश है. उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू-कश्मीर तक, इन दिनों हो रही बर्फबारी के बाद तापमान बहुत नीचे चला गया है. जनवरी में मौसम का ये यूटर्न हैरान करने वाला है. लेह से लेकर श्रीनगर तक, इन दिनों ठंड से बुरा हाल है. हर तरफ शीतलहर चल रही है. केद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की उन टॉप 10 जगहों के बारे में जानें जहां 27 जनवरी को तापमान माइनस में है. मतलब इन जगहों पर हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है.

लेह में सबकुछ जम गया, इतना गिरा तापमान

बात अगर सबसे पहले लेह की करें तो यहां मंगलवार को सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है. लेह में पारा माइनस में 7.1 तक गिर गया है. इसका मतलब है कि ठंड का ऐसा सितम, जिसमें बाहर निकलना मुश्किल हो गाए. मतलब लेह में सबकुछ जम चुका है. इतनी ज्यादा ठंड है कि पानी नल में बर्फ बन गया है.

गुलमर्ग में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड

वहीं जम्मू-कश्मीर की अगर बात करें तो यहां सबसे ज्यादा ठंड गुलमर्ग में है. उसके बाद पहलगाम, कोकरनाग, भद्रवाह, कुफवाड़ा, काजीगुंड, बनिहाल, श्रीनगर सीटी और बटोटे में भी आज पारा बहुत ज्यादा गिर गया है. इन सभी जगहों पर तापमान माइनस में काफी बढ़ा हुआ है. गुलमर्ग का सर्दी से बहुत बुरा हाल है. यहां पर तापमान माइनस में 5.5 तक गिर गया है. वहीं पहलगाम में तापमान माइनस में 2.2 डिग्री है.भद्रवाह में तापमान माइनस 1 है. वहीं बनिहाल में तापमान माइनस 0.2 हैं. लगातार हो रही बर्फबारी ने घाटी के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. हर जगह पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है.

बर्फ गिरने की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हाईवे पर गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं. बर्फ की वजह से वे आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं. हर तरफ बर्फ का कब्जा है. हालांकि बर्फ को हटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं. मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया है. किसानों को 28 जनवरी तक खेती का काम बंद करने की सलाह दी गई है. आम तौर पर, बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को ढलान वाले और हिमस्खलन वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.

पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण सर्दी

25 जनवरी को श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 10.2 और पहलगाम में माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 6.2, बटोटे में माइनस 0.1, बनिहाल में माइनस 2 और भद्रवाह में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस रहा था. मंगलवार को भी सर्दी से हाल बहुत बुरा है.

