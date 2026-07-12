J&K को राज्य का दर्जा दिलाने दिल्ली नहीं तो क्या ट्रंप के व्हाइट हाउस जाएं?- उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 'चलो दिल्ली' रैली में बीजेपी पर तीखा हमला किया. इस रैली में पार्टी ने राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग फिर से दोहराई. उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी की आपत्ति पर सवाल उठाया. उमर ने पूछा, "क्या हमें राज्य का दर्जा पाने के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस जाना चाहिए? अगर हमें अपने ही देश की राजधानी में न्याय नहीं मिल सकता, तो हमें बताएं कि हम कहां जाएं?"

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "अगर जंतर-मंतर और संसद के बाहर विरोध करने से कोई फायदा नहीं होता है, तो बीजेपी को साफ-साफ बताना चाहिए कि राज्य का दर्जा पाने की मांग कहां उठाई जानी चाहिए."

या तो अलगाववाद खत्म हो गया, या आपके दावे गलत- उमर

उमर ने मीरवाइज उमर फारूक कश्मीरी को विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर बुलाने पर बीजेपी की आलोचना का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी और मीडिया के कुछ हिस्सों ने उस व्यक्ति को अलगाववादी करार दिया है, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर से अलगाववाद खत्म हो चुका है.

उन्होंने कहा, "दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं. या तो कश्मीर में अलगाववाद खत्म हो गया है, जैसा कि बीजेपी का दावा है, या फिर जिस व्यक्ति को आप अलगाववादी कहते हैं, वह उन दावों को गलत साबित करता है." उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों पर जानबूझकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

J&K में 'ऑपरेशन लोटस' चलाने के लिए BJP की आलोचना

बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि उमर ने झूठे आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने एनसी विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये की पेशकश की थी.

इसके एक दिन बाद उमर ने अपना आरोप दोहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए J&K में "ऑपरेशन लोटस" चला रही है. मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर देश भर में विपक्षी दलों को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का भी आरोप लगाया. उमर ने कहा कि हर चुनाव से पहले, आप राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं. उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब में AAP का ज़िक्र किया.

BJP के ही शब्द "ऑपरेशन लोटस" का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जब आप चुनाव के ज़रिए सत्ता में नहीं आ पाते, तो आप पर्दे के पीछे की राजनीति का सहारा लेते हैं." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस J&K का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी. साथ ही केंद्र से केंद्र-शासित प्रदेश के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने की अपील की.

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