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पत्नी और तीन बेटियों का कातिल गिरफ्तार, होटल के कैमरे से मिला सुराग; पत्थर से सिर कुचलकर हत्या का आरोप

जयपुर के करधनी इलाके में पत्नी और तीन बेटियों की कथित हत्या कर फरार हुए राहुल झा को पुलिस ने सीकर के रींगस से गिरफ्तार कर लिया. होटल के लाइव सीसीटीवी कैमरे में दिखने के बाद पुलिस ने उसे मिल तिराहे के पास से दबोच लिया.

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पत्नी और तीन बेटियों का कातिल गिरफ्तार, होटल के कैमरे से मिला सुराग; पत्थर से सिर कुचलकर हत्या का आरोप
चार हत्याओं के बाद भागा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
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राजस्थान के जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में पत्नी और तीन बेटियों की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी को जयपुर पुलिस ने रींगस से हिरासत में ले लिया. पुलिस ने 45 साल के आरोपी राहुल झा को मिल तिराहे के पास स्थित होटल रींगस राज के सामने से पकड़ा.

जानकारी के अनुसार आरोपी राहुल झा ने अपनी पत्नी गीता झा और तीन बेटियों नंदिनी, राधिका और गिरिशा की पत्थर से कुचलकर हत्या की थी. 

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. घटना के बाद जयपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसी दौरान आरोपी के रींगस की तरफ आने की जानकारी पुलिस को मिली. इसके बाद जयपुर पुलिस की टीम रींगस पहुंची और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की. 

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मुंह पर कपड़ा बांधे होटल में नजर आया आरोपी

बताया जा रहा है कि होटल रींगस राज के लाइव कैमरे में आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और होटल के सामने मिल तिराहे से उसे दबोच लिया. इसके बाद जयपुर पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई. 

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हत्याकांड के कारणों सहित वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है. करधनी में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद आरोपी के रींगस पहुंचने को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.

जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में पत्नी सहित तीन बेटियों की हत्या करने वाला आरोपी राहुल झा सीकर जिले के रींगस से हुआ गिरफ्तार.

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