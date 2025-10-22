विज्ञापन
जयपुर में हिट एंड रन मामला! स्पीड इतनी ज्यादा कि खुल गया एयर बैग, ड्राइविंग सीट पर था पूर्व मंत्री का नाबालिग बेटा

पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान युवराज के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार घटना के समय युवराज के साथ-साथ उसके दो दोस्त भी उसकी कार में थे.

जयपुर में हिट एंड रन मामला! स्पीड इतनी ज्यादा कि खुल गया एयर बैग, ड्राइविंग सीट पर था पूर्व मंत्री का नाबालिग बेटा
जयपुर हिट एंड रन मामले में आरोपी की हुई पहचान
  • जयपुर के महाराणा प्रताप सर्किल पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने दो अन्य कारों को मारी जोरदार टक्कर
  • टक्कर के बाद आरोपी कार चालक युवराज मौके से फरार हो गया, पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है
  • ऑडी कार हरियाणा नंबर प्लेट की थी और इसे राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था
जयपुर:

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने दो अन्य कारों को जोरदार टक्कर मारी है. इन कारों में टक्कर मारने के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने आरोपी कार चालक की पहचान कर ली है. ऑडी कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी दूसरी गाड़ियों में टक्कर लगने के बाद उसका एयर बैग तक खुल गया. इस हादसे में जिस गाड़ी में ऑडी कार ने टक्कर मारी उसके परखच्चे उड़ गए हैं. घटना जयपुर के महाराणा प्रताप सर्किल पर हुई है. 

जानकारी के अनुसार जिस ऑडी कार ने दूसरी गाड़ियों में टक्कर मारी है वो हरियाणा नंबर प्लेट की है. बताया जा रहा है कि ये कार राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था. आरोपी चालक की पहचान युवराज के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार घटना के समय युवराज के साथ-साथ उसके दो अन्य दोस्त भी कार में मौजूद थे. पुलिस ने इस घटना को लेकर एक मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. 

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 

घटना के बाद से जयपुर पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं. पुलिस इस बात की भी जांच करने में जुटी है जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ऑडी कार की स्पीड कितनी थी.  

NDTV को घायल शख्स ने बताई आपबीती

इस हादसे में घायल हुए पुलकित पारीक ने एनडीटीव से बातचीत में कहा कि वह अपने जीजा के लिए ब्लड बैंक से खून लेकर जा रहा थे. इसी दौरान अचानक महाराणा प्रताप सर्किल के पास पीछे से करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑडी कार आई और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद उनकी कार डिवाइडर के ऊपर बने प्लेटफॉर्म से जा टकराई.  उन्होंने बताया कि ऑडी ने न सिर्फ उनकी स्विफ्ट कार बल्कि एक अन्य गाड़ी को भी टक्कर मारी थी.

कार में पुलकित के साथ उसका एक दोस्त भी था, जो घायल हो गया. पुलकित के सिर पर सात टांके आए, लेकिन इलाज के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई.  उन्होंने आगे कहा कि दुर्घटना के बाद, कम उम्र के ऑडी चालक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वह एक विधायक (विधान सभा सदस्य) का बेटा है और उनसे कहा कि कुछ पैसे ले लो और अपनी कार की मरम्मत करवाओ. घायल शख्स ने बताया कि पुलिस ने उसे बयान दर्ज कराने के लिए कल थाने बुलाया है. उन्होंने अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

