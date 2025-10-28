विज्ञापन
जयपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, दो की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे

Jaipur Bus Fire: राजस्थान के जयपुर शहर में बड़ा बस हादसा सामने आया है. इससे पहले जोधपुर में भयानक आग बस में लगी थी.

जयपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, दो की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे
Jaipur Bus Fire
  • जयपुर के मनोहरपुर इलाके में मजदूरों से भरी बस हाईटेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गई और उसमें आग लग गई
  • हादसे में 10 से अधिक मजदूर झुलस गए और 2 मजदूरों की मौत हो गई, 5 की हालत गंभीर है
  • झुलसे मजदूरों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर हालात वाले 5 को जयपुर रेफर किया गया
जयपुर:

राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा सामने आया है. जहां मजदूरों को लेकर जा रही एक बस हाईटेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गई. इसमें 10 से ज्यादा मजदूर झुलस गए और दो की मौत हो गई. जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर इलाके की यह घटना है, जहां मजदूरों से भरी बस में करंट दौड़ गया. हाईटेंशन लाइन को छूने से बस में आग लग गई. हादसे में बस में सवार 10 मजदूर चपेट में आ गए. घायल श्रमिकों को गंभीर हालत में शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गंभीर हालत में 5 यात्रियों को जयपुर रेफर किया गया है. टोडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर ये बस आ रही थी. सूचना के बाद मौके पर मनोहरपुर थाना पुलिस पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया.

जयपुर बस हादसा
जानकारी के मुताबिक, मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी. रास्ते में बस ऊपरी इलाके से गुजर रही थी और तभी 11 हजार वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई. इससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया.

सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को जयपुर में इलाज चल रहा है. सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.

इससे पहले जैसलमेर में बड़ा बस हादसा हुआ था, जहां जोधपुर जा रही प्राइवेट बस में आग लग गई थी और 21 लोगों की मौत हो गई थी. उस बस को मोडिफाइड कराया गया था. उसके लिए इस्तेमाल फाइबर बेहद ज्वलनशील था. इस कारण उसने तेजी से आग पकड़ ली. उस बस का मेन डोर भी लॉक हो गया था.

इनपुट- हिमांशु सेन

