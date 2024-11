भारत का पहला ‘एनालॉग अंतरिक्ष मिशन’ लद्दाख के लेह से शुरू, इसरो ने बताया ये क्या करेगा काम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को कहा कि उसका ‘एनालॉग' अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया गया है. अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी ‘बेस स्टेशन' की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरग्रहीय निवासस्थल की तरह काम करेगा.

🚀 India's first analog space mission kicks off in Leh! 🇮🇳✨ A collaborative effort by Human Spaceflight Centre, ISRO, AAKA Space Studio, University of Ladakh, IIT Bombay, and supported by Ladakh Autonomous Hill Development Council, this mission will simulate life in an… pic.twitter.com/LoDTHzWNq8