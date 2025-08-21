विज्ञापन
भारत का अंतरिक्ष और सूर्य मिशन का फ्यूचर प्लान, इसरो ने किया ऐलान, शुभांशु की तारीफ

इसरो प्रमुख ने कहा कि हम गगनयान मिशन पर 80 फीसदी काम पूरा कर चुके हैं, अगले साल मार्च तक 20 फीसदी काम भी पूरा कर लिया जाएगा.

इसरो प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गगनयान मिशन मिला बड़ा अपडेट

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लौटने और गगनयान मिशन पर अब तक हुए काम को लेकर इसरो ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो प्रमुख वी नारायणन के साथ शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसरो चीफ ने शुभांशु शुक्ला को उनके सफल मिशन के लिए बधाई दी.

उन्होंने इस दौरान गगनयान मिशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि इस मिशन के हर स्तर पर हम तेजी से काम कर रहे हैं. मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम इस प्रोग्राम के लिए 80 फीसदी काम पूरा कर चुके हैं. जबकि 20 फीसदी मिशन को अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने देश से पहले नागरिक को अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर भेजा है. शुभांशु शुक्ला हमारे साथ हैं. इस मिशन में इसरो की टीम ने अद्भुत काम किया है. शुभांशु शुक्ला के मिशन की शुरुआत में जब लॉन्चिंग के समय हमें पता चला कि उस रॉकेट में कुछ गड़बड़ी है तो इसरो की टीम ने उस गड़बड़ी को ठीक से देखने की बात कही थी. हमारी बात को मानी गई और उस वजह से सभी चार यात्री सफलता पूर्वक वापस लौट पाए. 

