4410 किलो का सैटेलाइट, 'बाहुबली' से उड़ान... भारत की धरती से ISRO आज बनाएगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड | 10 FACTS

ISRO's CMS-03 Launch: इसरो ने बताया कि लगभग 4,410 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट भारत की धरती से भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit/ GTO) में लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी सैटेलाइट होगा.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के 4,000 किलोग्राम से अधिक वजन का संचार उपग्रह (कम्यूनिकेशन सैटेलाइट) CMS-03 को रविवार, 2 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा और इसकी उलटी गिनती जारी है. स्पेस एजेंसी ने बताया कि लगभग 4,410 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट भारत की धरती से भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit/ GTO) में लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी सैटेलाइट होगा. यह सैटलाइट LVM3-M5 रॉकेट के जरिये लॉन्च किया जाएगा, जिसे इसकी भारी भारी वजन के सैटेलाइट के साथ उड़ान भरने की क्षमता के लिए ‘बाहुबली' नाम दिया गया है.

आइए यहां आपको 10 प्वाइंट में इस सैटेलाइट और इस लॉन्च की सबसे बड़ी बातें बताते हैं: